Sedat Kılınç Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç’ın Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı yapıldı.

Düzenlenen açılış törenine İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, parti yönetimi ve parti üyeleri katıldı. Yaptıkları araştırmalarda Sedat Kılınç’ın çok önde çıktığını gördüklerini söyleyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Bugün burada bir Seçim Koordinasyon Merkezi açıyoruz Sedat kardeşim adına. Bu Seçim Koordinasyon Merkezi’nin Sedat beye, şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Maalesef öyle bir duruma geldik ki hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Seçimden seçime insanlar başını kaldırmaya çalışıyor, onları da bir şekilde bir yerden tehdit ederek oturtturuyorlar. 30 senenin sonunda Kayseri’de geldiğimiz nokta ortada. 30 senedir bu insanlar neyi yapamadı ki şimdi yetki verildiğinde onu yapacaklar. Biz Kayseri’yi de Türkiye’yi de ayağa kaldıracak kadrolarla yürümeye çalışıyoruz. Bunu da bu seçimde açık bir şekilde göstereceğiz. Sedat kardeşime gelince, bu milletin Kayseri’deki her insanın ortak vicdanı haline gelmiş bir kişidir. Söylediği haksızlığa karşı bir cümle yüzünden başına gelmedik şeyler kalmadı. Bunu hepiniz biliyorsunuz ama Sedat kardeşimi sindiremediler. O mutlu, mesut, kendine yeten, çocuklarına da güzel bir gelecek sunabilecek durumda iken “Ben de varım” dedi. Bu millet için, Kayseri için ne koyabilirim, ne katkı sunabilirim dedi. Çocuklarımızın geleceği için bizlerin arasına katılarak 1 yıldır yol yürüyor. Biz kendinden memnunuz. Yaptığımız araştırmalarda da Sedat beyin çok önde çıktığını görüyoruz ve insanların ortak vicdanı haline gelmiş. Bu memlekete 12 bin konut üretmiş, iş yeri üretmiş ve bir tanesi bile kötü bir cümle kurmadı. Bunun için işinde başarılı olan böyle vicdanlı bir insanı ben eminim ki Melikgazi halkı seçecektir ve bu başarıyı belediyede de göstermesine vesile olacaktır. Ben tekrar herkese saygılar sunuyorum” dedi.

“Bizi halkımızın gönlünden koparamazlar”

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç da kimsenin kendilerini halkın gönlünden koparamayacağını söyleyerek, “Hazreti Ali’nin dediği gibi, “Devletin dini adalettir”. Adalet yoksa o devlet dinsizdir. Bizim yola çıkma sebeplerimizden biri ülkedeki hukuksuzluk sistemi. Hukuk bozulduğu zaman alta doğru bütün meseleler de bütün kurumlar da buna bağlı bozuluyor. Ben şöyle özetleyeceğim; bugün ülkenin ekonomisindeki bozulmanın sebebi de adaletsizlik, bugün eğitim sistemindeki bozulmanın sebebi de adaletsizlik, sağlıktaki bozulmanın sebebi de adaletsizlik. Bugün aslında ülkemizin bütün konularının temelinde adalet var. Bugün şunu istiyorum aslında; haksızlığa hukuksuzluğa hep beraber tepki göstermemiz lazım. Sedat Kılınç kendi helal parasıyla afişler astı, 26 tane köprüye branda astım. Aynı gece indirdiler. Sadece şu yazıyordu; “Artık yeter”. Buna tahammülleri yok. Daha sonra yine aynı gece maalesef kamunun araçlarıyla, personelleriyle indirdiler hala da indirmeye devam ediyorlar. Afişlerimizi indirebilirler ama bizi halkımızın gönlünden koparamazlar, koparamayacaklar. Kayseri için çalışacağım ve onların iktidarını burada düşüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Projelerle refah düzeyini arttıracağız”

Yapılacak olan projeleri ile halkın refah düzeyini arttıracaklarını söyleyen Kılınç, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Projelerimle çıktım ortaya ve aslında belediyecilik anlayışında bugüne kadar olmayan ki bana diyorlar ki “Siz üretimden bahsediyorsunuz, üreten belediyecilikten bahsediyorsunuz. Belediyenin görevi mi bu?” tabi ki belediyenin de görevi. Belediyenin görevlerinden biri halkın refahını arttırmak. Çarşıya pazara gidiyorum ve her yerde duyduğum şey geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz. 10 bin TL alan emekli vatandaşımız nasıl yaşasın? Biz bu milleti bu hale nasıl getirdik, siyasi iktidara sormamız lazım. Bu ülkenin o kadar kaynağı var, bunları ne yaptınız? Bu yüzden çok çalışmam gerektiğini düşündüm ve projelerimle ortaya çıktım. Üreten belediyecilik dedik. Endüstriyel kenevir diye bir ürün var. Türkiye’de 19 ile bu ürünün üretim izni verildi. Bunlardan biri de Kayseri. Kayseri’de şeker pancarı üretiliyor şeker fabrikası var. Fabrika olmasa hiçbir çiftçi pancar üretmez. Endüstriyel kenevir ondan 4 kat daha fazla çiftçiye para kazandıracak bir ürün ama fabrika olmadığı için çiftçi üretmiyor. Melikgazi Belediyesi’nin yıllık geliri 50 milyon dolar bile değil. Biz bu fabrikayı kuracağız ve endüstriyel kenevirden kağıt üreteceğiz. 2,5 milyar dolar ithalatımız var. Cari açığı azaltacağız. Kuracağımız fabrikada yıllık 200 milyon dolar para kazanacağız. Kim kazanacak? Belediye, çiftçi ve sanayici. Bu gelir Kayseri’ye, Melikgazi’ye, çiftçimize, sanayicimize ve vatandaşımıza gidecek. Sadece bu proje ile Melikgazi’nin gelirini 4 kat arttıracağız. Diğer sorunumuz da işsizlik. 6 bin kişiye sadece bu projemizle istihdam sağlayacağız ve vereceğimiz maaş yoksulluk sınırının altında olmayacak. Şu an yoksulluk sınırı 49 bin TL ve biz 49 bin TL’nin üzerinde maaş vereceğiz. Bu projenin haricinde farklı projelerimiz var. Biz bunları yapacağız. Halkın refahını arttıracağız, gelirini arttıracağız, üreteceğiz. Artık frene basmamız lazım. Hep beraber “dur” diyeceğiz.”

Konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesilmesinden sonra Sedat Kılınç Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.