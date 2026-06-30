Şeffaf menü uygulaması zorunlu hale geliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişin zorunlu hale getirileceğini belirtti. Bakan Yumaklı, 'Restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişi zorunlu hale getiriyoruz' dedi.

Şeffaf menü uygulaması zorunlu hale geliyor

Şeffaf menü uygulaması, müşterilerin yiyeceklerin içeriğini, gramajını, kalorisini ve menü fiyatlarını net bir şekilde görebilmesini sağlamaktadır. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ilk olarak zincir işletmelerde başlatılacak uygulama, diğer tüm işletmelerde zorunlu hale gelecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişin zorunlu hale getirileceğini belirtti. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, “Restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişi zorunlu hale getiriyoruz. Artık sipariş verirken yemeğinizin içindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji (kalori) değerlerini menülerden, dijital ekranlardan veya QR kodlarla şeffafça görebileceksiniz. Sağlığınız ve kişisel tercihleriniz için en doğru seçimi yapabilmeniz adına denetim artık sizin de elinizde” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

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