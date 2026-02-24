Şehidin Hatırasına Saygı, Kitapla Buluştu
Kayseri'de anlamlı bir etkinlik: Müncübe Cingıllıoğlu Ortaokulu'nda, Şehit Komiser Umut Tunçay anısına düzenlenen Öğrenci–Veli Kitap Okuma Yarışması, hem duygusal hem kültürel bir buluşmaya dönüştü.
Vatan Sevgisiyle Okuma Kültürü Birleşti
Yoğun katılımla gerçekleşen yarışmada öğrenciler ve veliler birlikte kitap okuyarak hem bilgi dünyalarını zenginleştirdi hem de şehitlerin aziz hatırasına sahip çıktı. Etkinlik, Ramazan ayının manevi ikliminde anlamını daha da derinleştirdi.
Gazilerden ve Eğitimcilerden Destek
Ödül törenine Kayseri Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kasım Tutgun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Tutgun, konuşmasında “Şehitlerin emanetine sahip çıkmak, genç nesillere milli değerleri aktarmanın en onurlu yoludur” diyerek etkinliğin ruhunu özetledi.
Proje Ruhunu Taşıyan Cümleler
Proje sorumluları Fitnat Serra Özdemir ve Furkan Soyçopur’un yürüttüğü etkinlikte, Soyçopur’un “Akademik-ahlaki başarının sırrı, memleketin gazi ve şehitlerine onurla sahip çıkmaktan geçer” sözleri salonda yankı buldu.
Kitapla Gelen Başarı
Yarışma sonuçları da takdir topladı:
- Öğrencilerde: Begüm Yavuz (5G) birinci, Osman Kayahan ikinci, Yiğit Enes Arslantaş üçüncü oldu.
- Velilerde: Serap Şimşek birinci olurken, 67 yaşındaki Yusuf Topuz özel ödüle layık görüldü.