Şehidin ismi camide yaşatılacak

1997 yılında Afyonkarahisar'da görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Osman Unutkan'ın ismi, doğduğu mahalledeki camiye verildi. Cuma namazını bu camide kılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, şehit ailesini evinde ziyaret etti.

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  • 25.11.2022 15:48
  • Güncelleme: 25.11.2022 19:19
Şehidin ismi camide yaşatılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

1997 yılında Afyonkarahisar’da görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Osman Unutkan’ın ismi, doğduğu mahalledeki camiye verildi. Cuma namazını bu camide kılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, şehit ailesini evinde ziyaret etti.

1997 yılında askerlik görevini yaptığı Afyonkarahisar’da görevi başında trafik kazası geçiren Piyade Er Osman Unutkan, şehit oldu. Şehidin adı, doğup büyüdüğü İncesu ilçesine bağlı Süksün Mahallesi’ndeki camiye verildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, cuma namazını bu camide kıldı. Ardından şehit ailesini evinde ziyaret eden Çiçek, şehidin annesi ve babasıyla yakından ilgilendi. Şehidin yeğenlerine de oyuncak hediye eden Vali Çiçek, bir süre sohbet etti.

Vali Çiçek’e, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da eşlik etti.

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İHA

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