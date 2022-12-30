Şehidler Camii'nde ilk Cuma namazı kılındı

Kayseri Hacılar yolu üzeri Asri Mezarlık 5. Kapı karşısında yapımı tamalanan Şehitler Camii'nde ilk Cuma Namazı kılındı.

Camide kılınan ilk Cuma Namazına, milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanısıra kalabalık bir mahallelei katıldı.

Hayırsever işadamı İsmail Davut Bayırbaşı tarafından yaptırılan ve bir inşaat sezonunda yapımı tamamlanan Şehitler Cami mahalledeki cami ihtiyaını önemli ölçüde karşılayacak.

Dış yüzey itibarıyla kaplama taş işçiliğiyle yapılan caminin klasik silindirik minare uygulaması dışında geometrik kare planlı iki minaresi bulunuyor. İç mekan itibarıyla mermerden yapılan mihrabın sağ ve solunda yine kapalı merdivenle çıkılabilen hutbe ve minberi bulunuyor. Ayrıca elişi hat süslemeleri ve çok sayıda penceresi ile aydınlık ve ferah bir mekanın üst bölümünde geniş bir hanımlar mahfili bulunuyor.