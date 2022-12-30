Şehidler Camii'nde ilk Cuma namazı kılındı

Asri Mezarlık 5. Kapı karşısında yapımı tamamlanan Şehitler Camiinde ilk Cuma namazı kılındı.

PAYLAŞ
  • 30.12.2022 14:30
  • Güncelleme: 30.12.2022 14:35
  • 108
Şehidler Camii'nde ilk Cuma namazı kılındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Hacılar yolu üzeri Asri Mezarlık 5. Kapı karşısında yapımı tamalanan Şehitler Camii'nde ilk Cuma Namazı kılındı. 

Camide kılınan ilk Cuma Namazına, milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanısıra kalabalık bir mahallelei katıldı.

Hayırsever işadamı İsmail Davut Bayırbaşı tarafından yaptırılan ve bir inşaat sezonunda yapımı tamamlanan Şehitler Cami mahalledeki cami ihtiyaını önemli ölçüde karşılayacak.

Dış yüzey itibarıyla kaplama taş işçiliğiyle yapılan caminin klasik silindirik minare uygulaması dışında geometrik kare planlı iki minaresi bulunuyor. İç mekan itibarıyla mermerden yapılan mihrabın sağ ve solunda yine kapalı merdivenle çıkılabilen hutbe ve minberi bulunuyor. Ayrıca elişi hat süslemeleri ve çok sayıda penceresi ile aydınlık ve ferah bir mekanın üst bölümünde geniş bir hanımlar mahfili bulunuyor.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kaybolan 25 koyun bulunarak sahibine teslim edildi

Kaybolan 25 koyun bulunarak sahibine teslim edildi

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı'na 3'üncü aday

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı’na 3’üncü aday

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Aranan şahıslara operasyon: 22 gözaltı

Aranan şahıslara operasyon: 22 gözaltı

Kayıp Koyunlar Bulundu

Kayıp Koyunlar Bulundu

OSB Yıldızları Listesi'ne Kayseri'den 8 firma girdi

OSB Yıldızları Listesi’ne Kayseri’den 8 firma girdi

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
Üçlü virüse dikkat

Üçlü virüse dikkat

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'' Yükselen umuda Kayseri'den rüzgar olmak istiyorum'

'' Yükselen umuda Kayseri’den rüzgar olmak istiyorum”

76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

DAHA FAZLA
Aranan şahıslara yılbaşı öncesi 'huzur' operasyonu: 22 gözaltı

Aranan şahıslara yılbaşı öncesi 'huzur' operasyonu: 22 gözaltı

L﻿aboratuvarda üretilen tavuk eti, ABD'de tüketim onayı aldı

L﻿aboratuvarda üretilen tavuk eti, ABD'de tüketim onayı aldı

' Hava kirliliği Kayseri için en büyük çevre sorunlarından biri haline gelmiştir.'

' Hava kirliliği Kayseri için en büyük çevre sorunlarından biri haline gelmiştir.'

Kayseri itfaiyesi, 2022 yılında 7 bin 369 vakaya müdahale etti

Kayseri itfaiyesi, 2022 yılında 7 bin 369 vakaya müdahale etti

Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 16 indirim

Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 16 indirim