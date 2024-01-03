Şehir Bülteni 2024 yılı yeni sayısı dijitalde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılından bu yana yayımladığı süreli yayını Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni’nin 2024 yılının ilk sayısı olan 58’inci sayısını dijital platformda yayınladı.

Vatandaşların artık cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarından ulaşabileceği Şehir Bülteni sayesinde vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hizmetleri ve hayata geçirdiği projeleri kolaylıkla takip edebiliyor.

Şeffaf ve halka açık olarak hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin süreli yayını Şehir Bülteni, Ocak 2024 sayısında ‘150 Dedik, 418 Projeye Ulaştık’ manşetiyle okurlarıyla buluştu.

58’inci sayısıyla dijital platformdan vatandaşlara ulaşan bültende, Büyükşehir Belediyesi’nin birbirinden özel ve önemli yatırımların yer aldığı haberler dikkat çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni başyazısında “Kadim şehrimiz Kayseri’mizde hizmetlerle ve huzurla dolu bir yılı daha geride bıraktık. Halka hizmet Hakk’a hizmet anlayışı ve insanı yaşat ki devlet yaşasın kaygısıyla yürüdüğümüz yolda, hayırsever, yardımsever ve kadirşinas insanların memleketi Kayseri’nin imarı, konforu ve huzuru için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalıştık, çabaladık, çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’de yatırım lideri büyükşehirler arasında yer alan bir Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerin devam ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Yeni yılın Kayseri’miz için hemşehrilerimiz için ülkemiz için bereket ve huzur dolu bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.

Şehir Bülteni’nin 58’inci sayısında, Başkan Büyükkılıç’ın vizyon projelerinin yanı sıra, Ulaşım A.Ş., KAYMEK, Erciyes A.Ş. ve KASKİ’nin faaliyetleri gibi bir çok konu bulunuyor.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni’nin dijital yayınına www.kayseri.bel.tr adresinde Hizmetler > Online Hizmetler > Şehir Bülteni bölümünden ulaşabiliyor.