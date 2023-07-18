Şehir Bülteni 57. Sayısı ile 'Dijital' Yayında

Şeffaf ve halka açık olarak hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılından bu yana yayımladığı süreli yayını Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni’nin 57’nci sayısını dijital platformda yayınladı.

Vatandaşların artık cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarından ulaşabileceği Şehir Bülteni sayesinde vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hizmetleri ve hayata geçirdiği projeleri kolaylıkla takip edebiliyor. 57’nci sayısıyla dijital platformdan vatandaşlara ulaşan Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni, bu sayısında ‘Durmak Yok, Yola Devam’ manşetiyle okurlarıyla buluştu. Bültende, Büyükşehir Belediyesi’nin birbirinden anlamlı ve önemli yatırımların yer aldığı haberler dikkat çekti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni başyazısında “Türkiye’mizin adeta kalbinde yer almış, bu kadim ve köklü medeniyetin bulunduğu Kayseri’mizin sakinleri olarak sizlere hizmet etmek, bu şehri görüp gözetmek, ihtiyaçlarına cevap vermek için gecemizi gündüzümüze katarak gayret göstermekteyiz” dedi. Türkiye’de yatırıma en çok pay ayıran Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerin aksamadan ve artarak sürmesi için çabaladıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bu istikamette sadece şehrimizde değil ülkemizde de gerçekleşen kalkınma ve gelişme, geride bıraktığımız seçimlerle devam kararı almış, Sayın Cumhurbaşkanımız ve kabinesini tercih eden ülkemiz ve Kayseri’miz istikrarı seçmiş, durmak yok yola devam demiş, bu kadirşinas millet, liderinin de emek verenlerin de kadrini bilmiştir. Bunun için Kayserili hemşehrilerime de milletimize de teşekkür ediyorum. Durmak yok, koşmaya devam anlayışı ile el ele, omuz omuza şehrimizi de ülkemizi de geleceğe taşıyacağız, layık olduğu yere getirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Şehir Bülteni’nin 57. sayısında, Başkan Büyükkılıç’ın vizyon projelerinin yanı sıra, Ulaşım A.Ş., KAYMEK, Erciyes A.Ş. ve KASKİ’nin faaliyetleri gibi bir çok konu bulunuyor. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Şehir Bülteni’nin dijital yayınına www.kayseri.bel.tr adresinde Hizmetler > Online Hizmetler > Şehir Bülteni bölümünden ulaşabiliyor.