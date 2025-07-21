Şehir Bülteni'nin 64. Sayısı Dijitalde Yayınlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılından bu yana düzenli olarak yayımladığı Şehir Bülteni’nin 64’üncü sayısını dijital platformda vatandaşların erişimine sundu. Gelişen teknolojiyle birlikte belediye hizmetleri artık cep telefonu, tablet ve bilgisayarlar üzerinden kolaylıkla takip edilebilecek.

Belediyecilikte şeffaflık ve erişilebilirlik ilkesiyle hareket eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem kurumsal faaliyetlerini hem de şehirdeki yatırımları halkla buluşturmaya devam ediyor. Yeni sayısında “Eser ve Hizmet Belediyeciliğine Ankara’dan Tam Not” başlığıyla öne çıkan Şehir Bülteni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve devlet büyüklerinin Kayseri’deki yatırımlara yönelik övgülerini sayfalarına taşıdı.

Başkan Büyükkılıç: “Taş Üstüne Taş Koyanı Sırtımızda Taşısak Azdır”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bültende yer alan başyazısında, "Gün geçtikçe büyüyen ve büyüleyen şehrimizde bizler de bu gelişimin bir yandan tanığı diğer taraftan da paydaşı olmakta ve bununla da onur duymakta, mutlu olmaktayız. Şehrimiz için taş üstüne taş koyanı sırtımızda taşısak azdır anlayışındayız. Hizmet edeni de etmeyi de severiz. Topyekûn bu düşüncedeyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, şehre olan hizmet anlayışlarını şu sözlerle özetledi:

“Girişimci şehrin Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu şehre layık hizmet üretmek, bizi seçen seven, bize güvenen halkımızın bu sevgisini, güvenini ve tercihini boşa çıkarmamak için gecemizi gündüzümüze katarak yol alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği yolda bizler de eser ve hizmet belediyeciliği vizyonu doğrultusunda son yıllarda üst üste yatırımda lider belediye olarak Kayseri’yi ilklere ve enlere imza atan şehir haline getirmekten mutluluk duyduğumuzu ifade ediyoruz.”

Şehir Bülteni’nin 64. sayısında, sadece belediyenin merkez projeleri değil, aynı zamanda iştirak şirketlerinin yürüttüğü önemli hizmetlere de geniş yer verildi. Ulaşım A.Ş., KAYMEK, Erciyes A.Ş. ve KASKİ gibi kurumların faaliyetleri, vatandaşların bilgi edinmesini kolaylaştıracak şekilde ayrıntılı olarak aktarıldı.

Her Cihazdan Erişim Mümkün

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dijitalleşme vizyonu çerçevesinde Şehir Bülteni’ni www.kayseri.bel.tr adresinden erişime açtı. Böylece Kayserililer, belediyenin hizmet ve projelerini cep telefonu, tablet veya bilgisayarları aracılığıyla her an takip edebilecek.