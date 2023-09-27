Şehir Hastanesi çevresine 15 bin ton sıcak asfalt

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Şeker Mahallesi’nde 15 bin ton sıcak asfaltın kullanılacağı, 40 milyon TL maliyetli yol ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler şehrin dört bir yanında mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden, yeni yol ve asfalt yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Şeker Mahallesi’nde Kayseri Şehir Hastanesi çevresindeki imar alanlarında, hızlı yapılaşmanın olduğu bölgede sıcak asfalt yapım çalışmaları hızla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan yol ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı’dan son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

VATANDAŞIN KONFORU İÇİN 40 MİLYON TL’Yİ AŞAN ASFALT YATIRIMI

Kayseri Şehir Hastanesi karşısında yeni oluşan semtte Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Burada yeni oluşan bir semtimizde tabi ki vatandaşlarımızın konforunu arttırmak, mağdur etmemek adına asfalt çalışmalarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda altyapıda yapılması gereken ihtiyacı olan alanlarla ilgili de boşluk bırakıyoruz, israfa fırsat vermeyelim diye. Şuana kadar 6 bin ton asfalt yapıldı, 15 bin tona kadar yapılacak olan asfalt çalışması söz konusu bu bölgede. 40 milyondan fazla bir rakamı burada harcamış bulunuyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, vatandaşların konforu ve huzuru için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde Şehir Hastanesi karşısında Serpil-Mehmet İştahlı Hasta Yakınları Misafirhanesi’nin açılışının yapıldığını da hatırlatarak, şunları söyledi:

“Hatırlanacağı üzere burada geçen hafta sonu itibariyle de Şehir Hastanemizin karşısında da bir sosyal tesisimizi hayata geçirmiştik. Orada da Şehir Hastanesi’ne gelen hasta ve yakınlarının, ihtiyaç sahiplerinin orada istirahat etmeleri için çalışmalarımızı yapmıştık. O çalışmalarımız da böylece hayata geçmiş oldu. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile güzel bir hizmet oldu. Aynı zamanda hayırsever destekli olduğu için Serpil ve Mehmet İştahlı kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin diyoruz. Bu iki güzel insan aynı zamanda havalimanı-Mimar Sinan Kavşağı arasında 6 kilometrelik ki yaklaşık 250 milyon TL’yi bulan altyapısıyla bir yol çalışmamız var. Şehrin doğusundan gelen vatandaşlarımızın direk havaalanına ulaşmaları için o yol güzergâhına denk gelen yerde yapılan da bir camileri söz konusu.”

YAKLAŞIK 15 BİN TON ASFALT SERİLMESİ PLANLANIYOR

Bölgede yaşayan vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını temin etmeye yönelik bu çalışmalar çerçevesinde 6, 8 ve 11 metreyi bulan muhtelif genişliklerde asfalt serimi yapılıyor. Asfalt çalışması karşılıklı araç geçişine imkân verecek ve en az 2 şerit olacak şekilde yürütülüyor.

Altyapı kurumlarının çalışmalarını tamamlaması ve yapılaşma oranının yükselmesiyle birlikte kenar boşlukların yaya yolu, bisiklet yolu veya asfalt imalatları tamamlanacak. Bu planlama sayesinde hem asfaltın israfı önlenecek hem de altyapı kurumlarının daha rahat çalışmalarına imkân verilecek. Çalışmalar çerçevesinde şu ana kadar bölgede 6 bin 500 ton asfaltın serimi gerçekleştirilirken, ilerleyen günlerde yapılacak çalışmalarla yaklaşık 15 bin ton asfalt serilmesi planlanıyor. Yapılan yolun maliyeti altyapısı, hazırlama ve asfalt çalışmaları olmak üzere yaklaşık 40 milyon TL’yi bulacak.