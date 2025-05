Şehir Hastanesi'nde birimler arası voleybol turnuvası düzenlendi

Kayseri Şehir Hastanesi’nde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi. Birimler arası personellerin yarıştığı turnuvaya Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sağlık personelleri ve aileleri katıldı. Final müsabakasında dereceye giren takımlara madalya ve ödül takdim edildi. Burada konuşan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı: “Öncelikle Şehir Hastanemiz'e teşekkür ediyorum. “Spor Her Yerde” sloganıyla Şehir Hastanemiz'in birimlerinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Haftası münasebetiyle de güzel bir voleybol etkinliği düzenlendi. Bugün de finalini seyrediyoruz. Heyecanlı birimler olası çekişmeli maçlar oluyor. Tabi bizler sporun yöneticileri olarak öncelikle sporun her alanda her yerde olduğu gibi sağlıklı nesiller yetiştirmek adına da gençlerimizi hatta ileriki yaşlardaki tüm vatandaşlarımızı çalışma mekanlarında da spor yapılabileceğini ve bu motivasyon aracı olduğunu ve sağlıklı yaşam adına da bunu mutlaka önermemiz gerekiyor. Bizler de genç spor il müdürlükleri olarak bu tür yarışmalarda, organizasyonlarda her zaman destekçi olacağız ve bu tür organizasyonlarda her yönüyle destek vermeye devam edeceğiz. O yüzden başta tüm yönetim ekibimize ve tüm katılımcı arkadaşlara, sporculara tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Oğuzhan Bol ise hastanede çalışan personellerin büyük bir gayretle çalıştığını belirterek turnuvaya çok ciddi katılım olduğunu belirtti.