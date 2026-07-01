Şehir Hastanesi'ndeki tekerlekli sandalye krizi çözülüyor

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu dün Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşlar ve hasta yakınları ile bir araya geldi. Çopuroğlu, vatandaşların hastanelerle ilgili ilettiği konuları alandan sorumlu Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç’a iletti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çopuroğlu, "Vatandaşımızdan gelen her talep bizim için bir emanettir. Dün sahada dinledik, bugün ilgili makamına ilettik. Bundan sonraki süreçte de konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.