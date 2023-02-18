Şehir Hastanesi'ne 2 bin 83 depremzede geldi

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hastaneye 2 bin 83 depremzedenin geldiğini, 107'si yoğun bakımda olmak üzere 552 yaralının tedavisinin devam ettiğini söyledi.

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  • 18.02.2023 10:56
  • Güncelleme: 18.02.2023 11:31
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Şehir Hastanesi'ne 2 bin 83 depremzede geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hastaneye 2 bin 83 depremzedenin geldiğini, 107’si yoğun bakımda olmak üzere 552 yaralının tedavisinin devam ettiğini söyledi.

6 Ocak’ta 10 ili etkileyen merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kayseri Şehir Hastanesi depremzedelere kapılarını açtı. Kayseri Şehir Hastanesi Başehkimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, depremlerin ardından özellikle Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da yaralanan vatandaşların hava ve karayolu ile hastaneye sevk edildiğini ve tedavilerine başlanıldığını söyledi.

Koyuncu, “6 Şubat günü meydana gelen 10 ilimizi etkileyen depremden dolayı hastanemize başta Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman olmak üzere 2082 depremzede hastamız gelmiştir. Hastalarımızın büyük çoğunluğu 112 aracılığıyla kara ve hava yoluyla transfer edilmiştir. 445 hastamızın yatarak tedavisi devam etmektedir. Yatarak tedavi gören 89 çocuğumuz var. Hastalarımızın 107’si yoğun bakımlarımızda takip edilmektedir. Hastanemizde depremzedelerimize yaklaşık 800 cerrahi girişimsel işlem yapılmıştır. Devletimizin bize verdiği imkanlar dahilinde crush yaralanmaları, dolaşım bozukluğu olan uygun hastalarımıza kesintisiz hizmet ederek özellikli tedavi

yöntemi olan hiperbarık oksijen tedavisi uygulanmıştır. Bu tedavi ile kişinin bundan sonraki tüm yaşamını etkileyecek amputasyonların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Deprem bölgesinden gelen 36 gebe hastanemizde sağlıklı bir şekilde bebeklerini kucaklarına almışlardır. 6 bin 600 sağlık personelimiz ile depremin ilk anından itibaren organize olarak depremzedelerimize uygun hizmeti sunabilmek için çalışmalara başladık ve hala elimizden gelen bütün gayreti göstererek çalışmalarımıza devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

İHA

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