Şehir Hastanesi önünde tramvay yayaya çarptın

T3 olarak Anafartalar ile Şehir Hastanesi hattında çalışan tramvay yayaya çarptı. Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesi’nde Şehir Hastanesi önünde meydana gelen kaza sonucu olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvay hattı bir müddet sonra hizmet vermeye devam ederken tramvayın çarptığı şahıs hastaneye kaldırıldı.