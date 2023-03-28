Şehir Hastanesi önünde tramvay yayaya çarptın
Anafartalar - Şehir Hastanesi hattında çalışan tramvayın çarptığı yaya yaralandı.
- 28.03.2023 17:26
- Güncelleme: 28.03.2023 17:26
- 94
T3 olarak Anafartalar ile Şehir Hastanesi hattında çalışan tramvay yayaya çarptı. Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesi’nde Şehir Hastanesi önünde meydana gelen kaza sonucu olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvay hattı bir müddet sonra hizmet vermeye devam ederken tramvayın çarptığı şahıs hastaneye kaldırıldı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN