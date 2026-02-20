  • Haberler
  • Gündem
  • Şehir Hastanesi otoparkında bıçaklama ve avukatın darp edildiği olayın failleri tutuklandı

Şehir Hastanesi otoparkında bıçaklama ve avukatın darp edildiği olayın failleri tutuklandı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde araç otoparkında park tartışması sonucu kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kardeş yaralanırken, olay nedeniyle yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehir Hastanesi otoparkında bıçaklama ve avukatın darp edildiği olayın failleri tutuklandı

Olay iki gün önce Kayseri Şehir Hastanesi’nde meydana geldi. Şehir Hastanesi’nde yatmakta olan babasını ziyarete gelen Hukuk Danışmanı F.B., ziyaret sonrası otoparkta S.K. ve C.F.K. ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve saldırganlar F.B.’nin burnunu kırdı. F.B.’nin burnunun kırılmasının ardından olay yerine F.B.’nin kardeşi hukukçu M.B. geldi. Geldiğinde güvenliklerle konuşan M.B.’ye de saldıran saldırganlar, M.B.’yi de tartakladı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K. ve C.F.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Murat Kelek'ten Hayrullah Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Murat Kelek’ten Hayrullah Şahin’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!