Şehir Hastanesi otoparkında bıçaklama ve avukatın darp edildiği olayın failleri tutuklandı

Olay iki gün önce Kayseri Şehir Hastanesi’nde meydana geldi. Şehir Hastanesi’nde yatmakta olan babasını ziyarete gelen Hukuk Danışmanı F.B., ziyaret sonrası otoparkta S.K. ve C.F.K. ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve saldırganlar F.B.’nin burnunu kırdı. F.B.’nin burnunun kırılmasının ardından olay yerine F.B.’nin kardeşi hukukçu M.B. geldi. Geldiğinde güvenliklerle konuşan M.B.’ye de saldıran saldırganlar, M.B.’yi de tartakladı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K. ve C.F.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.