Şehir Hastanesi yakınlarında otomobil şarampole yuvarlandı: 1'i ağır, 2 yaralı
Kayseri Şehir Hastanesi yakınlarında meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Kaza, 18.00 sıralarında Kayseri Şehir Hastanesi yakınlarında Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeykeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polisnekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada araç içerisindeki D.G.(58) ve T.B. (45) isimli vatandaşlar yaralandı. Yaralanan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken D.G. isimli vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.