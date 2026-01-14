Kayseri Şehir Hastanesinde Kitap Kokusu: Türkiye'de Bir İlk

Vali Gökmen Çiçek, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun, hazırlanan mekânda incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde gördü. Yetkililer, projenin hem sağlık hizmetlerine hem de kültürel yaşama katkı sağlayacağını belirterek Başhekim Özcan’ın çabasını takdir etti.

Kütüphane, tedavi sürecinde hastalara ve yakınlarına kitapla buluşma imkânı sunarken, sağlık çalışanları için de dinlenme ve zihinsel yenilenme alanı olacak. Böylece Şehir Hastanesi, yalnızca tedavi merkezi değil, aynı zamanda kültürel bir buluşma noktası haline gelecek.