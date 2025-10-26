Şehir içinde hangi vasıtalar yolculuk yapamaz?

Şehir içi trafik düzeni ve güvenliği açısından bazı araçların şehir merkezinde yolculuk yapması yasak. Yetkililer özellikle büyük ve ağır vasıtaların şehir trafiğini olumsuz etkilediğini, bu nedenle belirli saatlerde veya tamamen şehir içine girişlerinin kısıtlandığını belirtiyor.

Şehir içinde hangi vasıtalar yolculuk yapamaz?

Şehir içi trafik düzeni ve güvenliği açısından bazı araçların şehir merkezinde yolculuk yapması yasak. Yetkililer özellikle büyük ve ağır vasıtaların şehir trafiğini olumsuz etkilediğini, bu nedenle belirli saatlerde veya tamamen şehir içine girişlerinin kısıtlandığını belirtiyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarına göre; tır, kamyon, çekici, traktör, iş makinesi, hafriyat kamyonu ve ağır tonajlı araçlar şehir merkezinde trafiğe çıkamıyor. Bu araçlar, genellikle akşam 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında izinli olarak şehir içi geçiş yapabiliyor. Yetkililer, bu kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağını belirterek, şehir trafiğinin düzeni ve vatandaşların güvenliği için sürücülerin kurallara dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi'de Kore Savaşı'nın 75. yılı konserle anıldı
Melikgazi’de Kore Savaşı’nın 75. yılı konserle anıldı
Emniyet ERVA, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda 2'nci oldu
Emniyet ERVA, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’nda 2'nci oldu
Başkan Palancıoğlu Avrupa'da yerel yönetimleri temsil edecek
Başkan Palancıoğlu Avrupa’da yerel yönetimleri temsil edecek
Başkan Çolakbayrakdar: 'Argıncık, artık yeni bir mahalle olacak' 
Başkan Çolakbayrakdar: “Argıncık, artık yeni bir mahalle olacak” 
Şehir içinde hangi vasıtalar yolculuk yapamaz?
Şehir içinde hangi vasıtalar yolculuk yapamaz?
TÜZDEV Şube Başkanı Peltek, 'Üstün zekalı çocuklarda erken konuşma ve geç uyuma belirtileri görülür'
TÜZDEV Şube Başkanı Peltek, "Üstün zekalı çocuklarda erken konuşma ve geç uyuma belirtileri görülür"
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!