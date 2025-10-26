Şehir içinde hangi vasıtalar yolculuk yapamaz?

Şehir içi trafik düzeni ve güvenliği açısından bazı araçların şehir merkezinde yolculuk yapması yasak. Yetkililer özellikle büyük ve ağır vasıtaların şehir trafiğini olumsuz etkilediğini, bu nedenle belirli saatlerde veya tamamen şehir içine girişlerinin kısıtlandığını belirtiyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarına göre; tır, kamyon, çekici, traktör, iş makinesi, hafriyat kamyonu ve ağır tonajlı araçlar şehir merkezinde trafiğe çıkamıyor. Bu araçlar, genellikle akşam 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında izinli olarak şehir içi geçiş yapabiliyor. Yetkililer, bu kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağını belirterek, şehir trafiğinin düzeni ve vatandaşların güvenliği için sürücülerin kurallara dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.