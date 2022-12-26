Şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü

Sivas’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı tarihi kent merkezini beyaza bürüdü

Sivas’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha karşı etkisini artırdı. Etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Mevsimin ilk karı ile buluşan tarihi kent meydanında ise kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar karın yağışını fırsat bilip bol bol fotoğraf çektirdi.

“Kar manzarası insana mutluluk veriyor”

Cemal Cirit, kar yağışının ve kar manzarasının insana mutluluk verdiğinden bahsederek, “Sivas’ta uzun süre yaşayanlar kara alışıktır. Normalde bu mevsimde daha fazla kar olurdu ama bu senenin ilk karı bugün yağdı. Ben karı seviyorum ve karı görünce memnun oluyorum. Beyaz rengi saflığı ve güzelliği temsil eder ve kar manzarası insana mutluluk veriyor. Karı görünce çocukluğumuza dönüyor. Sivaslılar karı seviyor ve sonunda buluştuk karla” dedi.

“Sabah karla uyandım ve çok sevindim”

İhsan Ünsal, kar yağışıyla uyandığını ve çok sevindiğinden bahsederek, “Sivas’ta kar yağışını bekliyorduk, kar bereket ve inşallah daha bol kar yağışı bekliyoruz. Sabah karla uyandım ve çok sevindim, inşallah kar yağışı devam eder. Sivas bilindiği üzere kış memleketi ve kar olmazsa olmazı. Kar olmazsa Sivas’ta hayat durur, karsız Sivas’ı düşünemiyorum” diye konuştu.