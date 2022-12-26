Şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü

Sivas'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı tarihi kent merkezini beyaza bürüdü

PAYLAŞ
  • 26.12.2022 09:47
  • Güncelleme: 26.12.2022 09:47
  • 30
Şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı tarihi kent merkezini beyaza bürüdü

Sivas’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha karşı etkisini artırdı. Etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Mevsimin ilk karı ile buluşan tarihi kent meydanında ise kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar karın yağışını fırsat bilip bol bol fotoğraf çektirdi.

“Kar manzarası insana mutluluk veriyor”

Cemal Cirit, kar yağışının ve kar manzarasının insana mutluluk verdiğinden bahsederek, “Sivas’ta uzun süre yaşayanlar kara alışıktır. Normalde bu mevsimde daha fazla kar olurdu ama bu senenin ilk karı bugün yağdı. Ben karı seviyorum ve karı görünce memnun oluyorum. Beyaz rengi saflığı ve güzelliği temsil eder ve kar manzarası insana mutluluk veriyor. Karı görünce çocukluğumuza dönüyor. Sivaslılar karı seviyor ve sonunda buluştuk karla” dedi.

“Sabah karla uyandım ve çok sevindim”

İhsan Ünsal, kar yağışıyla uyandığını ve çok sevindiğinden bahsederek, “Sivas’ta kar yağışını bekliyorduk, kar bereket ve inşallah daha bol kar yağışı bekliyoruz. Sabah karla uyandım ve çok sevindim, inşallah kar yağışı devam eder. Sivas bilindiği üzere kış memleketi ve kar olmazsa olmazı. Kar olmazsa Sivas’ta hayat durur, karsız Sivas’ı düşünemiyorum” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KTO Yargıtay Üyelerine Kayseri tarihinin güzelliklerini tanıttı

KTO Yargıtay Üyelerine Kayseri tarihinin güzelliklerini tanıttı

Piyango ve Yılbaşı kutlamak haramdır

Piyango ve Yılbaşı kutlamak haramdır

Başkan Yalçın: 'Asgari ücretin 8 bin 500 TL olması çalışanlarımızı rahatlattı'

Başkan Yalçın: 'Asgari ücretin 8 bin 500 TL olması çalışanlarımızı rahatlattı'

İldem'den KUMSmall'a 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım

İldem’den KUMSmall’a 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım

İncesu'da yüz güldüren davranış

İncesu’da yüz güldüren davranış

Polis ekipleri 1 haftada 27 aranan şahsı yakaladı

Polis ekipleri 1 haftada 27 aranan şahsı yakaladı

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altında Noel tatili sakinliği yaşanıyor

Altında Noel tatili sakinliği yaşanıyor

Çatakdere'de ilk doğalgaz yandı

Çatakdere'de ilk doğalgaz yandı

DAHA FAZLA
N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması'na üye olanlara 4 biniş hediye

N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması’na üye olanlara 4 biniş hediye

Kursu başarıyla tamamlayan 108 kişi hakem oldu

Kursu başarıyla tamamlayan 108 kişi hakem oldu

Güven timleri bir haftada 2 bin 58 kişiyi sorguladı

Güven timleri bir haftada 2 bin 58 kişiyi sorguladı

Müsiad Asgari ücretten memnun

Müsiad Asgari ücretten memnun

Yılbaşında Erciyes'ta oteller dolu olacak

Yılbaşında Erciyes'ta oteller dolu olacak