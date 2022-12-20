Şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü Kayseri kent merkezinde, mevsimin ilk karı yağdı.

Akşam saatlerinde yağmur yağışının başlamasının ardından hava sıcaklıklarının düştüğü Kayseri’de, mevsimin ilk karı yağdı. Yağışın ardından vatandaşlar şemsiyeleri ile dışarı çıkarken, şehir dışından gelen bazı vatandaşlar da mevsimin ilk karını Kayseri’de gördü. Adana’dan Kayseri’ye gelen Elvan Üstündağ, yağıştan dolayı heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Kar yağdığı için çok heyecanlıyız. Güzel bir kar oldu. Sabahın ilk ışıklarında karın yağması bir Adanalı olarak bizi çok etkiledi. Çünkü kara hasretiz. Bereket getirsin. Rabbimin verdiğine şükretmek lazım. İklimsel değişimler ve küresel ısınmalara karşı bu karın yağması gerekiyor. Allah’ın izni ile de yağdı. Bereket yağıyor. Vatandaşlarımız bereketin kıymetini çok iyi bilsinler. Sıkı giyinsinler. Biliyorsunuz ki her şeyden önce sağlık geliyor. Eğlensinler, çocuklar kendilerine dikkat etsinler” ifadelerini kullandı.

Yine Bursa’dan 2 günlüğüne Kayseri’ye gelen ve yılık ilk karına Kayseri’de yakalanan Ali Tokat da, “Yılın ilk karına burada yakalandık. Kendi memleketimizde yakalanmamız güzel oldu. Bursa’da henüz kar yok. Orada havalar güzel. Kar mikropları, bakterileri, doğadaki pislikleri kapatması açısından büyük bir fonksiyonu var. Vatandaşlarımız üşütmesinler, dikkat etsinler. Salgın var zaten. Sıcakta dursunlar” şeklinde konuştu.

Muhammed Tok isimli vatandaş ise “Geçen sene biraz erken yağmıştı. Bu sene biraz daha geç yağdı. Hava soğuk. Kardan memnunum güzel yağıyor. Kar hastalıklara falan iyi gelir. Havayı temizler. Vatandaşlar sıkı giyinsinler” dedi.

Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan haftalık hava tahmininde, "Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülebileceğinden yaşanabilecek

olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı yapılmıştı.