Şehirlerarası otobüslere sıkı denetim

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 7 ayda 2 bin 125 şehirlerarası otobüs denetlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentte okulların açılmasıyla birlikte özellikle öğrenci servislerine yönelik denetimlerini artırdı. Ekipler, benzer çalışmaları şehirlerarası otobüslerin karışmış olduğu kazaların ve can kayıplarının önlenmesi için karayollarında da yapmaya devam ediyor.

Kayseri polisi 2 bin 125 şehirlerarası otobüsü denetledi

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, 7 ay içerisinde Kayseri-Malatya karayolunda toplamda 2 bin 125 şehirlerarası otobüs denetlendi.