Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yavuz: 'Alçaklıktan medet umacak kadar küçülen hainler çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdiler'

Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'a düşen ateş sadece İstanbul'da değil ülkemizin her köşesinde yanmıştır, acımız ve kederimiz ortaktır. Çocuklara, masum canlara kıyacak kadar alçak olan vatan hainlerine yaptıklarının hesabı en kısa zamanda ve en sert şekilde sorulacaktır dedi.

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  • 14.11.2022 15:31
  • Güncelleme: 14.11.2022 16:39
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yavuz: 'Alçaklıktan medet umacak kadar küçülen hainler çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdiler'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz; İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada; "İstanbul’a düşen ateş sadece İstanbul’da değil ülkemizin her köşesinde yanmıştır, acımız ve kederimiz ortaktır. Çocuklara, masum canlara kıyacak kadar alçak olan vatan hainlerine yaptıklarının hesabı en kısa zamanda ve en sert şekilde sorulacaktır" dedi.

İstanbul Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından basın toplantısı düzenleyen Dernek Başkanı Ali Yavuz; "13 Kasım Pazar günü istiklal Caddesinde meydana gelen menfur patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ailelerine, yakınlarına, yüce Türk milletine başsağlığı ve sabırlar, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak ve kaos çıkarmak için alçaklıktan medet umacak kadar küçülen hainler çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdiler. İstanbul’a düşen ateş sadece İstanbul’da değil ülkemizin her köşesinde yanmıştır, acımız ve kederimiz ortaktır. Çocuklara, masum canlara kıyacak kadar alçak olan vatan hainlerine yaptıklarının hesabı en kısa zamanda ve en sert şekilde sorulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti; bizlere bu acıyı yaşatanlara, bu ve bunlar gibi vatan hainlerine misliyle karşılığını verecek, dökülen kanları yerde bırakmayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu mücadeleyi bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz ve özellikle bize dost gibi görünen, teröristleri kendi ülkelerinde saklayan, hainlere her türlü desteği veren gerek içimizdeki gerekse dışımızdaki hainlere en ağır şekilde derslerini vereceğiz. Şehit aileleri ve gaziler olarak bu menfur olay karşısında yaşadığımız derin üzüntüyü ifade edecek kelime bulamıyoruz. Gün; birlik ve beraberlik olma günüdür. Acıyı paylaşma günüdür" ifadelerini kullandı.

İHA

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