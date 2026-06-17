Şehit Aileleri ve Gaziler İçin 25. Toplantı: 'Hiçbir Talep Göz Ardı Edilmedi'

Toplantıya 25 sivil toplum kuruluşundan 80 temsilci ve 20 kurumdan 120 temsilci katıldı. Görüşmelerde şehit yakınları ve gazilerin talepleri tek tek ele alınarak çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Akar: “Hiçbir Talep Göz Ardı Edilmedi”

Komisyon Başkanı Hulusi Akar, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Hiçbir talep göz ardı edilmedi, hiçbir konu cevapsız bırakılmadı. Şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 25. toplantımızı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Akar, bu toplantıların yalnızca bir istişare zemini değil, aynı zamanda şehit aileleri ve gazilerin haklarının güçlendirilmesi için somut adımların atıldığı bir süreç olduğunu vurguladı.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Katılımcılar, toplantının samimi bir atmosferde geçtiğini ve her görüşün dikkate alındığını belirtti. Görüşmelerin, kanun teklifinin nihai şekline katkı sağlayacak nitelikte olduğu ifade edildi.