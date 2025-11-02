Şehit Aileleri ve Gazilerden 'Terörsüz Türkiye' İstişare Toplantısı

İç Anadolu Bölgesi Şehit Aileleri ve Gaziler, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri, Çankırı, Konya ve Sivas Dernek Başkanları, Niğde’de “Terörsüz Türkiye” İstişare Toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada; “İç Anadolu Bölgesi Başkanlar Kurulu olarak, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri, Çankırı, Konya ve Sivas illerimizdeki Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanlarımızın katılımıyla 3. Bölge Başkanlar Kurulu Toplantımızı Niğde ilimizde “Terörsüz Türkiye” temasıyla gerçekleştirdik. Toplantımızda; ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği adına sürdürülen çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunulmuş, teröre karşı ortak mücadele kararlılığı bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulanmıştır. Vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, milletimizin onur ve gurur timsali olmayı sürdürmektedir. Onların aziz hatıraları karşısında minnet ve saygıyla eğilirken, gazilerimizin göstermiş olduğu vefa, fedakârlık ve kahramanlık bizlere daima yol göstermektedir. Ayrıca toplantımızda, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yaşamış oldukları sosyal, psikolojik ve ekonomik sıkıntılar detaylı bir şekilde ele alınmış; bu sorunlara yönelik çözüm odaklı öneriler değerlendirilmiştir. Tespit edilen konuların tamamı, ilgili kurum ve makamlara iletilmek üzere rapor haline getirilmiştir. Bu vesileyle; milletimizin her ferdinin aynı inanç ve kararlılıkla “Tek Yürek, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” anlayışıyla kenetlenmesi gerektiği bir kez daha ifade edilmiştir. İç Anadolu Bölgesi Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanları olarak, “Terörsüz Türkiye” idealine ulaşmak, şehitlerimizin emaneti ve gazilerimizin hakkı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Program kapsamında, Niğde Valimiz Sayın Dr. Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanımız Sayın Emrah Özdemir, Niğde Şehit Aileleri Dernek Başkanımız Sayın Ömer Demir ziyaret edilmiş, ardından Niğde Şehitliğine gidilerek aziz şehitlerimiz dualarla anılmıştır. Ziyaretler sırasında, şehit ailelerimiz ve gazilerimize gösterilen ilgi, destek ve misafirperverlikten dolayı Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza ve Dernek Başkanımıza teşekkür edilmiştir” ifadelerine yer verildi.