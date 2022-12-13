Şehit ailelerinden Candan Erçetin konserine tepki

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, 15 askerin şehit, 55 askerin gazi olduğu 17 Aralık saldırısının 6. Yıldönümünde aynı günde konser verilmesine tepki göstererek, “Şehit ailelerimiz ağlayacak, 100 metre ilerde de şarkılar söyleyerek, eğlenecekler” dedi.

Kayseri’de, 17 Aralık 2016’da terör örgütü PKK tarafından çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olurken, 55 askerde gazi olmuştu. Terör saldırısının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, yaşanan acı kentte unutulmadı. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, “Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Gazilerimize Allah’tan şifalar diliyoruz. 6 yıl oldu ama tedavisi devam eden arkadaşlarımız var. İnşallah tedavileri hızlı bir şekilde tamamlanarak aileleri ile beraber hayırlı bir hayat yaşarlar. 6 yıl önce bu olayın olduğu günden itibaren her yıl 17 Aralık’ta acılarımız tazeleniyor. Şehit ailelerimizle ve gazilerimizle irtibatımızı sürdürüyoruz. Biz onlarla bir aile olduk. Biz şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Biz şehitlerimizi sadece 17 Aralık’ta anmıyoruz. Her gün anıyoruz ama 17 Aralık bizim için çok önemli. Çünkü o gün 15 tane canımız gitti, 55 askerimiz gazi oldu. Terör örgütünün nerede, ne yapacağı belirsiz. Dağlarda askerimizin karşısına çıkamayan hainler, haince pusular kurarak canlı bomba ile savunmasız bir şekilde çarşı iznine giden askerimizi şehit etti. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Askerlerimiz ve emniyet güçlerimiz onları yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar ve şuanda onlara dağları ve taşları dar ettiler. İnlerine kadar girdiler ve ay yıldızlı bayrağımız inlerinde dalgalanıyor. Şuanda sıkıştılar ve ne yapacaklarını şaşırdılar. Biz devlet ve millet olarak güçlüyüz. Güçlü olmazsak, bizi bölüp parçalayacaklar. Bunların amaçlarına ulaşmamaları için bizlerin birlik ve beraberlik içerişimde hareket etmesi lazım. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun konu devlet ve bayrak olunca birlikteliğimiz daim olması gerek” ifadelerini kullandı.

“Şehit ailelerimiz ağlayacak, 100 metre ilerde de şarkılar söyleyerek, eğlenecekler”

15 askerin şehit, 55 askerin gazi olduğu terör saldırısının yıldönümünde patlamanın meydana geldiği durağın yakınında bulunan Erciyes Kültür Merkezi’ndeki Candan Erçetin konserine tepki gösteren Yavuz, “17 Aralık’ta 15 şehidimizi dualarla patlamanın olduğu durakta yad edeceğiz ama aynı günde 100 metre ilerde kültür merkezinde konser var. Şehitlerimizin olduğu bir günde bu konserin olması bizleri fazlasıyla üzüyor. Çünkü şehitlerimizi anacağımız bir günde eğlenmek veya farklı sosyal etkinlikler yapmak bizlere yakışmıyor. Oraya 15 tane şehidimizin anne ve babası gelecek. Gazilerimiz gelecek. Onlar ağlayacak, 100 metre ilerde de şarkılar söyleyerek, eğlenecekler. Bu birbiri ile bağdaşmıyor. Bir iş yapılacaksa, o günün gündemi takip edilerek ona göre program yapılmasını istiyoruz. bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak, yapacakları işleri daha dikkatli yapmalarını istiyoruz” dedi.