Şehit ailelerinden şiir gecesi

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini tarafından, Al Bayrak Uğruna Can Verenler Projesi çerçevesinde şehit aileleri için Bayrakta Al Olanlar Türkü ve Şiir Gecesi düzenlendi.

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  • 13.12.2022 13:43
  • Güncelleme: 13.12.2022 13:43
Şehit ailelerinden şiir gecesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini tarafından, "Al Bayrak Uğruna Can Verenler Projesi" çerçevesinde şehit aileleri için "Bayrakta Al Olanlar Türkü ve Şiir Gecesi" düzenlendi.

İl Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, şiir okudu ve türkü seslendirdi. Dernek Başkanı Ömer Demir, yaptığı konuşmada, derneğin bugüne kadar 3 projeyi hayata geçirdiğini, 2 projede de paydaş olduğunu belirterek, "Projemiz çerçevesinde 2 günlük Çanakkale gezisi, şehitlerin resimlerinin halıya dokunması ile Türk bayrağı ve şehit ailelerine Kur’an-ı Kerim takdimi yapıldı. Ayrıca derneğimizde de motivasyon kampı yaptık. Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetimi olarak Vatan ve Bayrak Uğruna Canını ve Kanını veren tüm yiğitlerimizin ailelerinin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Biz Büyük bir Aileyiz” dedi

Programa, Vali Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, kurum müdürleri ve şehit aileleri katıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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