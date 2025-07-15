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Şehit ailesinden SGK'ya tepki: 'Bakanlık kabul etti, SGK etmedi'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü ile birlikte 15 Temmuz şehitleri Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın ailelerini ziyaret ederek kabirlerine karanfil bıraktı. Ziyaret sırasında Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesi, oğullarının Milli Savunma Bakanlığı tarafından şehit olarak kabul edilmesine rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bu statünün tanınmadığını belirterek mağduriyetlerini dile getirdi.

Şehit ailesinden SGK'ya tepki: 'Bakanlık kabul etti, SGK etmedi'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü ile birlikte 15 Temmuz şehitleri Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay’ın ailelerini ziyaret ederek kabirlerine karanfil bıraktı. 

Hakkari ili Şemdinli ilçesinde 17.08.2018 yılında terör saldırısı sonucu yaralanan ve yaklaşık 5 yıl tedavi gördüğü hastanede şehit olan P.Sözleşmeli Er İsmet Eraslan’ın ailesi Kayseri protokolüne mağduriyetini dile getirdi.

Aile, oğullarının Milli Savunma Bakanlığı tarafından şehit olarak kabul edilmesine rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bu statünün tanınmadığını belirterek mağduriyetlerini dile getirdi.

Şehidin annesi, “Devletin verdiği gazi aylığı ile benim çocuğum bir bardak su içmedi. Cumhurbaşkanımız İsmet’i yaralıyken yalnız bırakmadı, ilgilendi. Benim çocuğum da vatan için şehit oldu” dedi.

Haber Merkezi

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