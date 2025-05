Şehit Annesi Selma Sevim Yıldırım: 'Her şeyi unutsam onu unutamıyorum'

Her yıl mayıs ayının 2. pazar günü Anneler günü olarak kutlanıyor bu yıl ise Anneler Günü 11 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Anneler Gününü Kartal Şehitliğinde geçiren Şehit anneleri, oğullarını özlemle andıkları ve şehit annesi olmanın çok acı ama çokta gurur verici olduğunu şuan oğulları yanlarında olsa neler söylemek istediklerini ve şehit annesi olmanın onlara neler hissettirdiğini ifade ederek diğer şehit annelerine de bolca sabır dilediler.

Vatan uğruna canını feda eden kahramanlarımızdan, Şehit Nuh Kürşat Temizyürek’in Annesi Ayşe Temizyürek, “Ben şehidimle gurur duyuyorum. Onun yarım kalan hayatı vardı, nişanlıydı benim çocuğum, düğünü olacaktı. Patlamalı saldırıda şehit oldu, tam doğum gününde Şehit oldu. Adı kadar cesurdu benim oğlum, onu anlatmakla bitmez ki hiç bitmez. Anneler Günü benim için gurur, sabır, metanet, huzur Anneler Gününü oğlumun mezarının yanında geçiriyorum. Şu an yanımda olsaydı ona onu çok sevdiğimi söylemek isterdim, o kara gözlerine bakıp kokusunu içime çekmek isterdim, kucaklamak isterdim. İlk toprağa verdiğim Bayram yemeğinden, önce. İşte o zaman geldi, 'anacığım' diyerek sesini duydum, kokusunu aldım. Beni boynumdan öperdi, böyle şuramdan öperdi. Kürşat'ım geldi yanıma diyorum, hiçbir şey yiyemedim. O gün o, o kadar cesurdu ki, bayrağına, vatanına aşık bir insandı. Diğer şehit ailelerine de bolca sabır dilerim gurur duysunlar evlatlarıyla” şeklinde konuştu.

Şehit annesi olmanın nasıl bir duygu olduğunu aktaran Şehit Kemal Koçyiğit’in Annesi Nazmiye Bilgin, “Gurur verici ama çok acı bir şey. Oğlumu ben toprağa değil, yüreğime gömdüm. 15 sene oldu, 15 sene. Sanki bana 15 gün kadar yakın. O benim her şeyimdi. Hem oğlumdu hem kızımdı hem arkadaşımdı hem dert ortağımdı. Yine öyle, gururu çok büyük ama acısı da bir o kadar büyük, acısı hala dinmedi, dinmez de ölene kadar dinmeyecek de. Anneler Gününü tabii ki oğlumla geçiriyorum, her Anneler Günü buradaydık. Oğlum ilk şehit olduğundan bir hafta sonra anneler günüydü, yine burada böyle anneler toplanıyormuş, bilmiyordum, beni buraya getirdiler. O gün benim için çok zordu, o gün ben bir hafta sonra öleceğimi zannediyordum, dayanamayacağımı zannediyordum o acılara. 15 senedir onsuz yaşıyorum, onun sesini duymuyorum, yüzünü çok özledim, sesini çok özledim. Aynı duyguları diğer şehit anneleri de yaşıyordur, ben ne hissediyorsam onlarda hissediyordur. Ne diyeyim Allah hepimize sabır versin, Allah cennetinde buluştursun inşallah” diyerek oğluna özlemini belirtti.



‘PIRLANTANIN İÇİNE GÖMSELER BENİ HER ŞEYİMİ VERİRDİM AMA ONU VERMEZDİM’

Şehit Mahmut Yıldırım’ın Annesi Selma Sevim Yıldırım “Şu an yanımda olsaydı koklaya koklaya sevdiklerini yaparım, yediririm, içiririm başka ne yapabilirim ki anne olarak? Acısı zor, acısı çok büyük. O çocuğun 'baba' demesi. Çocukları, kızımın hiç 'baba' demez çocuklarının yanlarında. El bebek gül bebek büyüttüm. 'Gitme' dedim, 'orası sana göre değil' dedim. Söyledim de hepsini. Yok dedi, yok dedi, aklına koydu işte, olacakta, olunca, hepsini Allah'a havale ediyorum. Ee çocuğum olsa gelir ikide bir de yoklar, anne der, lafı yeter, anne demesi yeter bana. Ben onun hiçbir şeyini istemiyordum ki canı sağ olsaydı başka hiçbir şeyini istemiyordum. Yapacak bir şey yok, elden bir şey gelmiyor. Elime geçse hepsini zaten dörde bölerim, her şeyi de göze alırım. Gerçekten yani pırlantanın içine gömseler beni her şeyimi verirdim ama onu vermezdim. Ciğer gibi yok. Çok büyük acısı yani her şeyi unutsam onu unutamıyorum, yatıyorum kalkıyorum, oturuyorum. Her zaman her dakika her şeyin içinde, yemeğinin tabağının için de 'bunu severdi' diyorsun ”şeklinde konuştu.