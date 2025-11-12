Şehit askerlerimiz için Başkan Büyükkılıç'tan taziye mesajı

Başkan Büyükkılıç mesajında, “Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığı’mıza ait C130 askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, yüreğimiz yanıyor. Askerlerimiz, ülkemizin güvenliği ve huzuru için canlarını feda ettiler. Kahramanlarımıza minnettarız” dedi.

Şehitler arasında Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli askerlerin de bulunduğu belirtilirken, Büyükkılıç, bu acı olayın tüm Kayserililer ve Türk milleti için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı.

Büyükkılıç ayrıca, “Bu büyük acıyı hep birlikte yüreğimizde hissediyoruz. Şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır, metanet diliyor; milletimize başsağlığı diliyorum. Bu vatan için canını feda eden kahramanlarımızın emanetine sahip çıkmak, bizlerin en kutsal görevidir” şeklinde mesaj verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehitlerin aziz hatıralarını her zaman yaşatacaklarını belirterek, Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde bu acılı günleri atlatacağına inandığını sözlerine ekledi.