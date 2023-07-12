Şehit cenazesi Sivas'a ulaştı

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde silah kazası nedeniyle yaralanan Sivaslı sözleşmeli er Erdem Kavlak tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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  • 12.07.2023 12:12
  • Güncelleme: 12.07.2023 12:12
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Şehit cenazesi Sivas'a ulaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde silah kazası nedeniyle yaralanan Sivaslı sözleşmeli er Erdem Kavlak tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şehit sözleşmeli er Kavlak’ın cenazesi Van’da düzenlenen resmi törenin ardından askeri uçakta Sivas’a gönderildi. Şehidin cenazesi Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda da resmi törenle karşılandı. Karşılamaya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Muhammet Sevinç, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, kamu kurumlarının il müdürleri ve şehit yakınları katıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in şehit babası Ebubekir Kavlak’ın, eşi Çiğdem Olgun Şimşek’in ise şehit annesi Yurdagül Kavlak’ın koluna girerek aileye destek verdiği görüldü.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askeri merasim mangası tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Şehit cenazesi Kangal ilçesi Havuz köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere havalimanından ayrıldı.

2021 yılında göreve başlayan Kavlak’ın bekar olduğu öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
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