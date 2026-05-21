Şehit Cengiz Sabuncu Tarım MTAL'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında, Şehit Cengiz Sabuncu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri tarafından hazırlanan projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Düzenlenen bilim fuarına Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem, belediye başkan yardımcıları, eğitimciler, davetliler ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri fuar alanında kurulan stantları gezerek öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi.
Öğrencilerden projeler hakkında bilgi alan heyet, gençlerin bilimsel çalışmalara olan ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Fuarda tarım, teknoloji ve çevre alanlarında hazırlanan projeler dikkat çekti.
Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Bilimin ışığında geleceğe umutla yürüyen tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
