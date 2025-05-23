Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Türkiye 2'ncisi oldu

Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu İstanbul'da yapılan 3x3 basketbol takımı Türkiye ikincisi oldu.

Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Türkiye 2'ncisi oldu

Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Türkiye 2’ncisi oldu 
 

Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu İstanbul’da yapılan 3x3 basketbol takımı Türkiye ikincisi oldu.
Okul Sporları 3x3 Basketbol Yıldızlar Erkekler Türkiye Birinciliği İstanbul’da yapıldı. Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu müsabakalara okul müdürü Murat Andaç ve Ömer Demir antrenörlüğünde katılmış olduğu müsabakalarda İzmir, Elazığ, İstanbul, Rize ve Konya şampiyonlarını mağlup etti. Finalde bir başka İstanbul takımına 17-16 yenilen Kayseri takımı Türkiye 2’ncisi oldu. 
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Antrenör Ömer Demir, “Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı taşra teşkilat yapılanmasının güzel örneklerinden Bünyanımıza her daim ayrı bir önem verdiği için teşekkür etmek istiyorum. 32 takım arasından 3 İstanbul takımıyla son 4’e kalmak bizi çok gururlandırdı. Öğrencilerimin muhteşem başarısıyla gurur duyuyorum.Şampiyonluğa ramak kalmıştı ve buda ömrüm boyunca belki içimde ukde kalacak ama böyle bir ukde bile kalması benim için çok kıymetli.Emek veren tüm sporculara ailelerine öğretmenlerine Bünyandaki tüm kamu kurum kuruluşlara, İstanbul’da sürekli bizle ilgilenen Bünder Başkanı Altan Cingil ve  Mahmut Cepli’ye her zaman bizi bağrına basan Bünyan halkına teşekkürü borç bilirim” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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