Şehit Enes Bediz Muaythai turnuvası gerçekleştirildi

Kayseri Muaythai İl Temsilciliği tarafından 5 senedir şehitlerin adına gerçekleştirilen turnuvaların sonuncusu Bünyanlı şehit özel harekat polisi Enes Bediz adına düzenlendi. Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan turnuvanın açılışında Bediz ailesine şilt takdim edildi. Daha sonra yapılan ve 2 gün süren müsabakalarda yıldızlar ve gençler kategorisinde 26 kulüpten 198 sporcu yarıştı.

Müsabakalar hakkında açıklama yapan Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, “Amacımız hem teknik ve taktik anlamda sporcularımızı geliştirmek hem de şehitlerimizi unutturmamak adına muntazaman aralıklarda yapılan turnuvalara onların adını veriyoruz. Bugün de Bünyanlı şehidimiz Enes Bediz ağabeyimizin adını verdik. Katılan kulüp ve sporculara teşekkür ediyorum” dedi.