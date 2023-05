Şehit Ertuğrul Tacirogulları Orta okulu 'etwinning projeleri ile örnek oluyor

Melikgazi Şehit Ertuğrul Tacirogullari Orta Okulu 5-e sınıfı ve ingilizce öğretmeni Habibe Kartboğa tarafından yürütülen ' Are you you ready to play with us? ''bizimle oynamaya hazır mısın?' etwinning projesi Türkiye, Yunanistan,İspanya;Çek Cumhuriyetinde dört ortakla başlatıldı ve öğrencilerimizin etkin katılımıyla devam ediyor.

Geleneksel oyunların yeni nesillere ve farklı ülkelere tanıtmak amacıyla oluşturulan projede her ülke seçmiş olduğu geleneksel oyunları ingilizce anlatmakta ve arkadaşlarıyla oyunu oynamaktadır.

Farklı kültürleri ve ülkeleri öğrencilerimize tanıtmayı amaçlanan projede Melikgazi Şehit Ertuğrul Tacirogullari Orta Okulu 5-e sınıfı öğrencileri de Aşık oyunu, Çelik çomak,Yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca ve dokuz kiremit oyunlarıyla katıldı.

Öğrencilerin ingilizce konuşma motivasyonunun arttırmaya ve kendilerine olan güvenlerinin artırmaya yönelik projeyi uygulayan öğrenciler, aynı zamanda keyifli bir zaman da geçiriyorlar.

Ortak ülkelerin geleneksel oyunlarını sınıflarımızda izlediğimizde bir çok benzer oyuna sahip olduğumuzu ve aslında kültürlerin birbirinden çok uzak olmadığının farkına vardır. Bu güzel tecrübeyle öğrencilerimiz yeni projeler yapmak için daha istekli olduğunu gördük.

Aynı ortaklarla daha önce yapılmış Erasmus projesinin yeni kapılar açtığını ve bağımızın her geçen proje güçlenmesi katılımcı eğitmenleri ve öğrencileri çok heyecanlandirdı.

Bu kapsamda ingilizce penfriends (yazışma arkadaşı) lerde edinen ögrencilerin yabancı kültürlere ve dillere bakış açıları olumlu bir şekilde gelişmiş oluyor.

Projedke ki oyunların videolarını izlemek isteyenler için linkler:

https://www.youtube.com/watch?v=WUnilKnPzpU

https://youtu.be/Y7I-Uomh9J8

https://youtu.be/R-IlsmeK9mM

https://youtu.be/yUzi1nnwigM

https://youtu.be/xmm_5V1bWkg