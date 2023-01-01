Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu Kayseri şampiyonu oldu

Okullu Yıldız Kızlar (Ortaokullulararası) Basketbol Şampiyonası sona erdi. Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu kızlar kategorisinde Kayseri Şampiyonu oldu. 

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  • 01.01.2023 16:25
  • Güncelleme: 01.01.2023 16:25
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Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu Kayseri şampiyonu oldu

Konuyla ilgili olarak Okul Müdürü Mustafa Aksoy; öğrencilerin kazandığı bu başarıdan çok büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ilimizi Bölge maçlarında temsil edecek öğrencilerine güvendiğini ifade etti. Aksoy açıklamasının devamında, “Öğrencilerin yetişmesinde büyük emeği olan Beden Eğitimi öğretmenimiz Mustafa Tufan'a, disiplinli ve özverili bir şekilde çalışan öğrencilere ve desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen velilere teşekkür etti. Biz de bölge finallerinde şehrimizi temsil edecek kızlarımıza başarılar diliyor, darısı Türkiye finallerine diyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha

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