Şehit Furkan Doğan’ın Anısına Fotoğraf Sergisi Açılıyor

Sergi, Furkan Doğan'ın yaşamını ve mücadelesini fotoğraflar eşliğinde daha yakından tanıma fırsatı sunacak. Ziyaretçiler, aziz hatırasını yad etmek ve bıraktığı izleri yeniden hatırlamak amacıyla bu anlamlı etkinliğe katılabilecekler.

Furkan Doğan, 2010 yılında Mavi Marmara gemisinde yaşanan olaylar sırasında İsrailli teröristler tarafından şehit edild. Genç yaşta gösterdiği cesaret ve kararlılık, onun anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen bu sergide bir kez daha hatırlanacak.

Sergi, tüm sanatseverler ve Furkan Doğan’ın anısını yaşatmak isteyen herkes için açık olacak.

Detaylar:

- Tarih: 9-21 Haziran 2026

- Yer: İYC Gençlik Merkezi, Kayseri