Şehit Furkan Hamamcı’nın annesi; “Bizim Bayramımız burası. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın”

Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit yakınları Kartal Şehitliğine ziyarette bulundu. 2016 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesi Hantepe Üs Bölgesi’nde el bombası patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Hamamcı, kabri başında dualarla anıldı. Şehit yakınları anne Hatice ve baba Halil Hamamcı, dualar ederek oğullarını kabri başında ziyaret etti.

Şehit annesi Hatice Hamamcı; “Bayramımız bizim burası. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın. Gururu da büyük, acısı da büyük. Hakkari Çukurca’da el bombası patlaması sonucu, mevzisinde şehit oldu 2016’da. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Bütün şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bizlere de büyük sabır versin Rabbim” ifadelerini kullandı.