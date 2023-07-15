Şehit Halisdemir'in kabrine ulaşmak için 220 kilometre pedal çevirecekler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Kayseri 15 Temmuz Bisiklet Grubu üyeleri, Şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmek için 220 kilometre pedal çevirecek.

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  • 15.07.2023 09:08
  • Güncelleme: 17.07.2023 09:17
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Şehit Halisdemir'in kabrine ulaşmak için 220 kilometre pedal çevirecekler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Kayseri 15 Temmuz Bisiklet Grubu üyeleri, Şehit Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret etmek için 220 kilometre pedal çevirecek.

Bisikletçiler, 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıldönümünde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında, Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabrini ziyaret etmek için Kayseri’den yola çıktı. Kartal Şehitliği’nde toplanan bir grup bisikletçi hazırlıklarını tamamlamasının ardından Niğde’ye doğru yola çıktı. Amaçlarının unutmamak ve unutturmamak olduğunu kaydeden 15 Temmuz Bisiklet Grubu üyesi Hamza Şeker; "Grubumuz 15 Temmuz hain kalkışmadan sonra bisiklet sporunu hayatının bir parçası haline getirmiş ama vatanını da savunan arkadaş gruplarının oluşturduğu bir grubuz. Bizler; 15 Temmuz olduğu gibi diğer diğer milli günlerde de etkinlikler düzenliyoruz. 15 Temmuz’un 7. senesinde de yine aynı şekilde Niğde’nin Çukurkuyu köyünde bulunan Ömer Halisdemir’in kabrine 220 kilometre pedal çevireceğiz. Bundan önceki yıllarda da Ankara’ya, İstanbul’a pedal çeviriyoruz. Derdimiz burada unutmamak, unutturmamak. Hain kalkışmanın akamete uğratıldığı o günkü zaferi tekrardan insanımıza hatırlatmak ve bu bilinçle bir daha böyle bir gecenin yaşanmamasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

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İHA

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