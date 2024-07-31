Şehit Haniyye için gıyabi cenaze namazı

Kayseri Filistin dayanışma Platformu tarafından yapılan açıklamaya göre, Hamas lideri Şehit İsmail Heniye için Kayseri'de bugün ikindi namazından sonra Bürüngüz Camii önünde gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Gıyabi cenaze namazı sonrası Filistinli şehitler için dua edilecek.

Aynı Zamanda Kayseri Filistin Dayanışma Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre Şehit İsmail Heniye'nin son vasiyeti olan 3 Ağustos günü gösterileri için geniş çaplı bir organizasyon planlanıyor.