Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen için hatıra ormanı oluşturulacak

Uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen için TEMA Vakfı aracılığıyla hatıra ormanı oluşturulacak.

Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen için hatıra ormanı oluşturulacak

Azerbaycan–Gürcistan sınırında C-130 tipi askerî uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen için TEMA Vakfı aracılığıyla hatıra ormanı oluşturulacak. Hatıra Ormanı, TEMA Vakfı aracılığıyla Kayseri Acırlı 3 sahasında oluşturulacak. Böylelikle Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen’in adı, hatıra ormanına verilerek yaşatılacak.
Bir fidan için belirlenen bedel 103 TL olurken, bağışlar TEMA Vakfı hesabına yapılacak. Yapılacak her bağış, doğaya bir nefes, kahraman şehidin hatırasına ise kalıcı bir iz olacak.

Bağış Bilgileri:
Banka: T.C. İş Bankası
Alıcı: TEMA Vakfı
Açıklama: Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İLGEN
(Bir fidan bedeli 103 TL’dir. Bağışlar bir fidan veya katları şeklinde yapılabilir.)

Haber Merkezi

