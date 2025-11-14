Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Kayseri'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 tipi askeri uçağın kazasında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, binlerce Kayserili tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
11 Kasım’da Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzere havalanan C130 uçağı, Gürcistan hava sahasında düştü. Şehit İlgen’in naaşı, Ankara'da düzenlenen resmi törenin ardından Kayseri’ye getirildi. Kalemkırdı Camii’nde kılınan cenaze namazına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, çeşitli kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İlgen’in ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının ardından, Şehit İlgen’in naaşı top arabasına konularak Kartal Şehitliği’ne götürüldü. Kortej, havadan görüntülenirken, binlerce Kayserili şehidini son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Bu anlamlı günde, Kayserililer, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen’in anısını yaşatmak için bir araya geldi.