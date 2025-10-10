Şehit İbrahim Birol-16 eş operasyonlarında 8 şahıs tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 3 ay süreli teknik takip ve izleme gerçekleştirildi. Bu kapsamda yeterli deliller elde edildiği anda, tespit edilen adreslere 28 ekip ve 196 personel ile gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol-16 eş zamanlı operasyonları neticesinde; Narkotik Arama Köpeği Mia ile yapılan aramalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarlarda fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplam 9 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alınırken, 8 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.