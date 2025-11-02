Şehit İbrahim Birol-19 eş zamanlı uygulamalarında 29 aranan şahıs yakalandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekiplerince 42 noktada gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol-19 eş zamanlı Narko-Asayiş uygulamalarında 29 aranan şahıs yakalandı, 26 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 35 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla tüm birimlerden 356 personelin katılımıyla kent genelinde toplam 42 noktada gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol-19 eş zamanlı Narko-Asayiş uygulamaları neticesinde; 2 bin kişi ve 541 araç sorgusu yapıldı, bir çok park, bağ evi ve umuma açık alan kontrol edildi.

Çalışma neticesinde çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirilerek 6 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Öte yandan 29 aranan şahıs yakalandı, 8 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 12 şahsa kabahatler kanunu kapsamında 41 bin 342 lira tutarında idari İşlem yapıldı.

Ayrıca; 26 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 35 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 30 sürücüye yüksek ses müzikten, 5 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan işlem yapıldı.

