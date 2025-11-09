Şehit İbrahim Birol-20 Narko-Asayiş uygulamalarında 25 bin 243 kişi sorgulandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekiplerince genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla tüm birimlerden 675 personel ile kent genelinde toplam 63 noktada Şehit İbrahim Birol-20 eş zamanlı Narko-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalar neticesinde 25 bin 243 şahıs sorulandı.

Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla tüm birimlerden 675 personel ile kent genelinde toplam 63 noktada Şehit İbrahim Birol-20 eş zamanlı Narko-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalar neticesinde; 25 bin 243 şahıs ve 7 bin 550 araç sorgusu yapıldı. Öte yandan 577 park, 176 bağ evi ve 68 umuma açık alan kontrol edildi. 333,05 gram narkotik madde ele geçirilerej ilgili şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Aranan 119 şahıs yakalandı, yoklama kaçağı 20 şahsa gerekli işlemler yapıldı. 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, muhtelif miktarlarda fişek, 1 adet çalıntı oto, 6 adet hacizli yakalamalı oto ele geçirildi. 18 Şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapıldı. Ayrıca; 7 sürücüye Alkollü araç kullanmaktan, 17 sürücüye hliyetsiz araç kullanmaktan, 2 sürücüye yüksek ses müzikten, 1 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Haber Merkezi

