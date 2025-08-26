Şehit Komandolar Caddesi'ndeki Yenileme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Talas ile şehir merkezi arasında stratejik bir öneme sahip olan Şehit Komandolar Caddesi’nde, önceki aşamalarda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 10 bin ton sıcak asfalt serilerek yenileme çalışmaları gerçekleştirilmişti. Ayrıca, KASKİ tarafından yağmur suyu drenaj hatları ve içme suyu altyapısı modernize edilerek, sel riskine karşı önlemler alınmış ve uzun ömürlü bir altyapı sağlanmıştı.

Şimdi ise caddenin estetik kimliğini güçlendirmek için yeşil alan düzenlemeleri, ağaçlandırma ve çevre donatıları gibi uygulamalar hızla devam ediyor. Peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen yetkililer, cadde üzerindeki düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri’nin nitelikli ulaşım akslarından biri haline gelmesini sağlamayı hedefliyor.

Başkanlık yetkilileri, vatandaş memnuniyetine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Şehit Komandolar Caddesi, modern, yaşanabilir ve güzelliklerle dolu bir şehir için önemli bir adım” ifadesini kullandı. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ilçelerde benzer projelere devam edeceği belirtildi.