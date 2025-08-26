  • Haberler
  • Gündem
  • Şehit Komandolar Caddesi'ndeki Yenileme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Şehit Komandolar Caddesi'ndeki Yenileme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 25 milyon TL'lik yatırımla asfalt ve altyapı çalışmaları tamamlanan Şehit Komandolar Caddesi'nde peyzaj düzenlemelerini sürdürüyor. Cadde, hem konforlu hem de estetik bir hale getirilerek şehir genelindeki ulaşım kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Şehit Komandolar Caddesi'ndeki Yenileme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
A. Eren GERÇEK
A. Eren GERÇEK

Talas ile şehir merkezi arasında stratejik bir öneme sahip olan Şehit Komandolar Caddesi’nde, önceki aşamalarda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 10 bin ton sıcak asfalt serilerek yenileme çalışmaları gerçekleştirilmişti. Ayrıca, KASKİ tarafından yağmur suyu drenaj hatları ve içme suyu altyapısı modernize edilerek, sel riskine karşı önlemler alınmış ve uzun ömürlü bir altyapı sağlanmıştı.

Şimdi ise caddenin estetik kimliğini güçlendirmek için yeşil alan düzenlemeleri, ağaçlandırma ve çevre donatıları gibi uygulamalar hızla devam ediyor. Peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen yetkililer, cadde üzerindeki düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri’nin nitelikli ulaşım akslarından biri haline gelmesini sağlamayı hedefliyor.

Başkanlık yetkilileri, vatandaş memnuniyetine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Şehit Komandolar Caddesi, modern, yaşanabilir ve güzelliklerle dolu bir şehir için önemli bir adım” ifadesini kullandı. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ilçelerde benzer projelere devam edeceği belirtildi.

Haber Merkezi
A. Eren GERÇEK

Bakmadan Geçme

954. Yıl önce Bugün Anadolu Türklere Yurt Oldu: Malazgirt Zaferi
954. Yıl önce Bugün Anadolu Türklere Yurt Oldu: Malazgirt Zaferi
Talas'ta Zafer Haftası Coşkusu
Talas'ta Zafer Haftası Coşkusu
TSMF, Erciyes Holding'in çoğu şirketleri ve araçları için ihale düzenleyecek
TSMF, Erciyes Holding'in çoğu şirketleri ve araçları için ihale düzenleyecek
13 Aracın tekerlerini kesen 2 çocuk yakalandı
13 Aracın tekerlerini kesen 2 çocuk yakalandı
Eski eşini bıçakla yaralayan şahıs kaçtı
Eski eşini bıçakla yaralayan şahıs kaçtı
Halk yaşam mücadelesi veriyor: Sömürü Çarkları Bankacılık Sektöründen Yana!
Halk yaşam mücadelesi veriyor: Sömürü Çarkları Bankacılık Sektöründen Yana!
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!