  • Şehit Komandolar durağındaki yıpranan bayrak yenisiyle değiştirildi

Şehit Komandolar durağının üzerinde dalgalanan bayrağın yıprandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yıpranan bayrağın yerine yenisini göndere çekildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Şehit Komandolar durağının üzerinde dalgalanan bayrağımızın yıprandığı ihbarı üzerine görevlilerimizce yıpranan bayrağın yerine yenisini göndere çektik. Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dileriz. Bağımsızlığımızın simgesi al bayrağımız, sonsuza dek göklerde dalgalanacaktır. İhbarda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

