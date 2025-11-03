Şehit Komandolar Durağının toprağı, 'Vatan Çınarı'na can suyu oldu

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, Anahtar Partinin 1. Kuruluş Yıldönümü programında, 81 ilden getirilen topraklarla dikilen “Vatan Çınarı” ağacına, Kayseri’den 17 Aralık 2016 tarihinde PKK terör örgütünün çarşı iznine çıkan sivil otobüste bulunan askerlere yönelik saldırısında 14 askerin şehit düştüğü Şehit Komandolar Durağından alınan toprağın can suyu olduğunu duyurdu.

Konuya ilişkin Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, “17 Aralık 2016 yılında PKK terör örgütünün çarşı iznine çıkan sivil otobüste bulunan askerlerimize yaptığı menfur saldırı sonucu 14 aslan parçamız, ciğerparemiz tam bu noktada şehit oldu. Biz de bugün onların manevi huzurunda bulunmak üzere buradayız. Anahtar Parti olarak bu konudaki duruşumuz net ve kesin. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü ve asla bir terör örgütüyle müzakere edilemeyecek konusundaki kararlılığımız net. 1 Kasım 2025 tarihi partimizin birinci yıldönümünde ilk 81 ilden 81 adet toprak Ankara'da buluşacak ve Türkiye Çınarımıza can suyu olacak. Ben de bugün buraya bizzat bu şehitlerimizin kanının düştüğü yerde, onların kanıyla yoğrulmuş bir toprak parçasından toprak almayı uygun gördüm. Çünkü biliyorsunuz toprak, eğer şehit kanıyla sulanırsa Vatan olmuştur” ifadelerinde bulundu.