  • Haberler
  • Asayiş
  • Şehit Murat Akpınar-4 Uygulaması: 236 Park ve 107 bağ evi kontrol edildi

Şehit Murat Akpınar-4 Uygulaması: 236 Park ve 107 bağ evi kontrol edildi

Kayseri'de genel genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 113 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda16 bin 523 Şahıs ve 6 bin 510 araç sorgusu yapıldı, 236 park, 107 bağ evi ve 71 umuma açık alan kontrol edildi. 67 aranan şahıs yakalanırken, 15 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı.

Şehit Murat Akpınar-4 Uygulaması: 236 Park ve 107 bağ evi kontrol edildi

Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü’nce, genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla tüm birimlerden 827 personel katılımıyla il genelinde toplam 113 noktada Şehit Murat Akpınar-4 eş zamanlı Huzur-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. 16 bin 523 Şahıs ve 6 bin 510 araç sorgusu yapıldı, 236 park, 107 bağ evi ve 71 umuma açık alan kontrol edildi. Çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi, 19 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. 67 aranan şahıs yakalanırken, 15 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı. 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 35 adet fişek, 1 adet hacizli/yakalamalı oto ele geçirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi Cumhuriyet Bayramı'nda Tanıtılacak
Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi Cumhuriyet Bayramı'nda Tanıtılacak
Milletvekili Baki Ersoy'dan Öğretmenevi Sorusu
Milletvekili Baki Ersoy'dan Öğretmenevi Sorusu
Talas Belediyesi'nden Sanatla Toplumsal Duyarlılığa Örnek Proje
Talas Belediyesi’nden Sanatla Toplumsal Duyarlılığa Örnek Proje
Kocasinan, Kayseri Gastronomi Günleri'nde Coğrafi İşaretli Lezzetlerle Tanıtıldı
Kocasinan, Kayseri Gastronomi Günleri'nde Coğrafi İşaretli Lezzetlerle Tanıtıldı
'Kırsal Mimari Miras', Kayseri'de tartışıldı
'Kırsal Mimari Miras', Kayseri'de tartışıldı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 'Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var'
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var"
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!