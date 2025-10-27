Şehit Murat Akpınar-4 Uygulaması: 236 Park ve 107 bağ evi kontrol edildi
Kayseri'de genel genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 113 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda16 bin 523 Şahıs ve 6 bin 510 araç sorgusu yapıldı, 236 park, 107 bağ evi ve 71 umuma açık alan kontrol edildi. 67 aranan şahıs yakalanırken, 15 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı.
Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü’nce, genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla tüm birimlerden 827 personel katılımıyla il genelinde toplam 113 noktada Şehit Murat Akpınar-4 eş zamanlı Huzur-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. 16 bin 523 Şahıs ve 6 bin 510 araç sorgusu yapıldı, 236 park, 107 bağ evi ve 71 umuma açık alan kontrol edildi. Çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi, 19 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. 67 aranan şahıs yakalanırken, 15 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı. 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 35 adet fişek, 1 adet hacizli/yakalamalı oto ele geçirildi.