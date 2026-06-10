  • Haberler
  • Gündem
  • Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu'ndan Türkiye 2'nciliği Başarısı

Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu'ndan Türkiye 2'nciliği Başarısı

Karaman'da 5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Okul Sporları Bisiklet Gençler ve Yıldızlar Türkiye Birinciliği Yarışmaları'na Kayseri'den katılan Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu Türkiye 2'ncisi oldu

Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu'ndan Türkiye 2'nciliği Başarısı

Türkiye’nin 28 ilinden yaklaşık 450 sporcunun katıldığı organizasyonda mücadele eden Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu Yıldız Kız Takımı, gösterdiği başarılı performansla Türkiye ikincisi olarak Kayseri’yi gururlandırdı. Bisiklet branşında elde ettiği başarılarla dikkat çeken okul, 2021-2026 yılları arasında kazandığı 7 Türkiye birinciliği, 3 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü ile istikrarlı yükselişini sürdürdü. Elde edilen dereceler, okulun bisiklet sporundaki başarısını bir kez daha ortaya koydu. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, takımın başarısında emeği bulunan öğretmen Doğu Suat Kalyon ve sporcular tebrik edilerek başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Altun 'İşsiz kalan vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler'
Başkan Altun; “İşsiz kalan vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine erişmek isterken borç yükü altında ezilmektedirler”
'GÖKTİM Melikgazi KİM Teknoloji A.Ş. Teknoloji Atölyesi' açıldı
‘GÖKTİM Melikgazi KİM Teknoloji A.Ş. Teknoloji Atölyesi’ açıldı
İslam Tarihçisi Asım Köksal'ın eşi Şadan Köksal Hanımefendi Hakk'a Kavuştu
İslam Tarihçisi Asım Köksal'ın eşi Şadan Köksal Hanımefendi Hakk'a Kavuştu
Yapay Zekâdan Daha İyi Sonuçlar Almanın Sırları Bu Kampta Anlatılacak
Yapay Zekâdan Daha İyi Sonuçlar Almanın Sırları Bu Kampta Anlatılacak
ERÜ'nün Yenilenen Kadir Has Merkez Kütüphanesi Hizmete Açıldı
ERÜ’nün Yenilenen Kadir Has Merkez Kütüphanesi Hizmete Açıldı
Medine İmam Hatip Ortaokulu'nda 'Dijital Bağımsızlık' Seferberliği!
Medine İmam Hatip Ortaokulu’nda "Dijital Bağımsızlık" Seferberliği!
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!