Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu'ndan Türkiye 2'nciliği Başarısı

Türkiye’nin 28 ilinden yaklaşık 450 sporcunun katıldığı organizasyonda mücadele eden Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu Yıldız Kız Takımı, gösterdiği başarılı performansla Türkiye ikincisi olarak Kayseri’yi gururlandırdı. Bisiklet branşında elde ettiği başarılarla dikkat çeken okul, 2021-2026 yılları arasında kazandığı 7 Türkiye birinciliği, 3 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü ile istikrarlı yükselişini sürdürdü. Elde edilen dereceler, okulun bisiklet sporundaki başarısını bir kez daha ortaya koydu. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, takımın başarısında emeği bulunan öğretmen Doğu Suat Kalyon ve sporcular tebrik edilerek başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.