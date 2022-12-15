Şehit Nuri Yazanel 'Ölümsüzler' programıyla anıldı

1977 yılında dünyaya gelen şehit Nuri Yazanel’in anne adı Latife, baba adı Davut’tur. Nuri Yazanel, 15 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan karayolunda PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcının zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu.

Kayseri Asri Mezarlık'taki Polis Şehitliği'ne defnedilen şehit polis memuru Yazanel, şahadetinin yıl dönümünde anıldı. KayseRadar’ın hazırladığı ‘Ölümsüzler’ programının yedinci bölümünde Şehit Nuri Yazanel’in baba ocağına konuk oldu. Hazırlanan bölüm; Kayserinet Youtube, Kayserimnet, Kayseradar, Radarkayseri Instagram, Kayserimnet, Radar Kayseri, Kayseri Radar Trafik Kaza Gündem Facebook hesaplarından paylaşıldı.

“Ben polis olacağım”

1977 yılında Kayseri’de doğan şehit polis memuru Nuri Yazanel, Şehit Mehmet İlköğretim Okulunu okuduktan sonra liseyi Kayseri Kocasinan Süper Lisesinde okudu. Buradan mezun olduktan sonra Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde komando olarak askerlik vazifesini yerine getirdi. Şehit Yazanel’in askerden geldikten sonra memurluk sınavlarına girdiğini Kahramanmaraş’ta memurluk sınavını kazandığını aktaran şehit babası Davut Yazanel, oğlunun polis olmak istediği için memurluk sınavını kazandığını kendilerine söylemediğini ifade etti. Şehit annesi Latife Yazanel, “İstanbul’da polis olduktan sonra memurluğu Maraş’ta kazandım şimdi siz gönderirsiniz diye size demedim. Ben polis olacağım dedi.” ifadesini kullandı. Oğlunun polis olmak için müracaat ettiğini ancak ilkinde kayıt için gittiğinde yüzünde ve boynunda ben olduğu için almadıklarını bunun üzerine oğlunun ameliyatla benlerini aldırdığını anlatan anne Yazanel, “Tüm yüzünde ve boynunda 19 tane dikiş vardı 1 veya 2 ay sonra tekrar kayıtlar açılınca gitti. Düğünü olduğu gün biz kına yakmaya gidiyorduk telefon geldi polisliği kazandı.” dedi.

Terörist çocuğuna süt almış

Nuri Yazanel’in İstanbul’da havaalanında polislik yaparken bir kadın teröristi yakaladıklarını ifade eden baba Yazanel, “Kadın teröristin de çocuğu varmış, ağlıyormuş, gitmiş süt almış gelmiş. Arkadaşı dayanamamış demiş ki ‘Süt alıyorsun buna yarın bunlar bize kurşun sıkar.’ ‘Çocuğun suçu ne’ diye süt almış ağlamasını durdurmuş öyle ince kalpliydi.” şeklinde konuştu.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bir hücre evinde teröristlerin bulunduğu ihbarı aldıklarını içlerinde oğlunun da bulunduğu 13 polisin baskına gittiğini söyleyen Latife Yazanel, bir elinde bomba bir elinde silah bulunan teröristin onlara doğru yöneldiğini komiserin emriyle oğlunun teröristi etkisiz hale getirdiğini aksi taktirde polislerin şehit olacağını vurguladı.

“Acaba şehit olmadı da başka bir yere mi gönderdiler”

Oğlunun çeşitli yerlerde görev yaptığını aktaran Davut Yazanel, Özel Harekât Şube Müdürü Ahmet Kabukçu ile polis memurları Mustafa Nohut ve Nuri Yazanel'in zırhlı araçla Diyarbakır’dan Silvan’a giderken teröristlerce yola döşenen patlayıcı ile suikasta uğradıklarını ve orda Oğuzlar Köyü yakınında şehit olduklarını anlattı. Şehit annesi Latife Yazanel, “Şehit haberini duyunca torunumla nasıl bağırdıysak, biz 5. katta oturuyoruz aşağı zemindekiler gelmiş ne var diye ondan sonra iğneyi vurdular. Yüzünü de göstermediler şimdi olsaydı o tabutu yırtardım yüzünü görmek isterdim. Bazen şöyle diyorum acaba şehit olmadı da başka bir yere mi gönderdiler. Acaba onu göreve mi gönderdiler yüzünü bize göstertmediler oda aklımıza geldi işte büyükler orda yüzünü göstermediler eski halini hatırlayın dediler.” ifadelerini kullandı. Oğlu şehit olduktan sonra rüyasında görmek için mezarında konuştuğunu söyleyen anne Yazanel, “Rüyama gel, niye gelmiyorsun’ dedim. Mezar taşına dokundum bekliyorum rüyama dedim o gün rüyama geldi sıkı sıkı sarıldım ‘Anne boynumu koparacaksın yavaş’ dedi.” diye konuştu. Baba Yazanel ise çok kötü rüyalar gördüğünü söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.