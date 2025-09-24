Şehit Ömer Delibaş İlkokulu-Ortaokulu’nda Eğlenceli Etkinlik

Etkinlikte, çocukların gelişimine katkı sağlayacak sosyal ve kültürel projelerin önemine vurgu yapıldı. “Çocuklarımızın yüzünü güldürecek, hatıralarında silinmeyecek izler bırakacak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz” denildi. Eğlence ve öğrenmeyi bir araya getiren projelerle miniklerin hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Eğitim ve sosyal projelere verilen önem, Kocasinan’ın geleceği için en değerli yatırım olarak nitelendirildi. Etkinlik, minik öğrencilerin oyun ve sürpriz hediyelerle dolu anlarıyla sona erdi.