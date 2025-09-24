Şehit Ömer Delibaş İlkokulu-Ortaokulu’nda Eğlenceli Etkinlik

  • Haberler
Kocasinan'daki Şehit Ömer Delibaş İlkokulu-Ortaokulu, minik öğrencilerin katılımıyla dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Buğdaylı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocukların heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı. Öğrencilerin yüzlerindeki gülümsemeler, etkinliğin en önemli motivasyon kaynağı oldu.

Etkinlikte, çocukların gelişimine katkı sağlayacak sosyal ve kültürel projelerin önemine vurgu yapıldı. “Çocuklarımızın yüzünü güldürecek, hatıralarında silinmeyecek izler bırakacak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz” denildi. Eğlence ve öğrenmeyi bir araya getiren projelerle miniklerin hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Eğitim ve sosyal projelere verilen önem, Kocasinan’ın geleceği için en değerli yatırım olarak nitelendirildi. Etkinlik, minik öğrencilerin oyun ve sürpriz hediyelerle dolu anlarıyla sona erdi.

Haber Merkezi

